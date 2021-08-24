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24 августа 2021 года 14:48
"Финам" рекомендует держать акции Medtronic с целью $133,06
"Финам" рекомендует держать акции Medtronic PLC с прогнозной ценой $133,06 за штуку, что предполагает потенциал роста 3,56% в перспективе 9 месяцев, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "24 августа отчитывается о своих результатах за 1 квартал фискального года один из мировых лидеров по производству медицинского оборудования, компания Medtronic. Наши ожидания касательно результатов компании положительные. Это во многом связано с эффектом низкой базы. Так, годом ранее выручка Medtronic упала на 13,16% г/г и составила $6,51 млрд, в то время как чистая прибыль показала снижение на 50,91% г/г и зафиксировалась на отметке $836 млн. Мы ожидаем существенного улучшения конъюнктуры рынка медицинского оборудования по итогам 1 квартала, который для компании заканчивается в июле, по сравнению с периодом годом ранее. Выручка должна показать рост в размере около 21% г/г и составить $7,88 млрд, а чистая прибыль покажет более чем 100% рост г/г и доберется до отметки $1,8 млрд", - отмечает аналитик Артемий Шамшуков. Эксперт подчеркивает также, что компания Medtronic активно инвестирует в НИОКР (R&D). Менеджмент заявляет об уровне инвестиций в НИОКР в размере около 8% от продаж компании на среднесрочном горизонте. "Medtronic действительно придерживается этого ориентира, так как с 2014г этот показатель составлял 7,9%. Это превышает средний показатель по индустрии 6,5%, что положительно сказывается на исследовательском потенциале компании. Как итог, за один только 2021 финансовый год FDA одобрил более 230 продуктов Medtronic", - указывает Шамшуков. Наконец, ожидается, что Medtronic поднимет дивидендные выплаты. По оценкам "Финама", квартальные дивиденды на акцию составят $0,63, что эквивалентно росту показателя на 8,62% к последнему дивиденду. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: ИРЛАНДИЯ-MEDTRONIC-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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