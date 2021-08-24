Индекс S&P 500 проведет торги во вторник в диапазоне 4470-4520 пунктов - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500, скорее всего, проведет торги во вторник в диапазоне 4470-4520 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс".

"S&P 500 продолжает движение в восходящем тренде. На прошлой неделе бенчмарк продемонстрировал отскок от поддержки на уровне 4370 пунктов и возобновил рост в рамках восходящего тренда. Ближайшая цель "быков" - уровень 4490-4500 пунктов. Для разворота тренда S&P 500 должен закрепиться ниже поддержки на отметке 4370 пунктов", - пишет аналитик Сергей Пигарев.

Эксперт отмечает, что мировые фондовые площадки во вторник демонстрируют положительную динамику, продолжая тренд начала недели. Полное одобрение Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) вакцины Pfizer (PFE)-BioNTech (BNTX) от COVID-19 усилило оптимизм инвесторов. На этом фоне сильную динамику продемонстрировали цены на сырьевые товары. Котировки нефти Brent и WTI взлетели на 5,5% и 5,6% соответственно. Тем не менее приближение осенне-зимнего сезона может преподнести неприятные сюрпризы. В понедельник количество заражений в США составило более 200 тыс.

Макростатистика США, на взгляд Пигарева, по-прежнему не дотягивает до ожиданий. Предварительные данные по композитному индексу менеджеров по закупкам (PMI) в августе показали снижение этого индикатора до 55,4 пункта по сравнению с 59,9 в июле при консенсусе в 58,8 пункта. Производственный PMI составил 61,2 пункта (консенсус: 62,4, июльский показатель: 63,4), PMI в сфере услуг упал до 55,2 пункта, что гораздо ниже консенсуса на уровне 59,1 пункта и июльского показателя в 59,9 пункта. Поскольку эти индексы являются опережающими показателями состояния экономики, можно ожидать снижения темпов роста ВВП в ближайшее время, полагает аналитик инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.