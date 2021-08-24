BCS Express закрыл торговую идею: покупать акции Газпрома с целью 300 руб

BCS Express досрочно закрыл торговую идею "покупать акции "Газпрома" по цене 261 руб. с целью 300 руб. за штуку на срок 8 месяцев", открытую 31 мая 2021 года, в связи с достижением цели, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Акции "Газпрома" 24 августа достигли отметки 300 руб. за акцию. Котировки выглядели лучше рынка и продемонстрировали опережающий рост за счет высоких цен на газ и привлекательной ожидаемой дивдоходности по итогам 2021г. С момента открытия инвестиционной идеи акции принесли владельцам доход в виде роста курсовой стоимости и дивидендов в размере 19,75%.Взгляд на акции Газпрома остается позитивным. С момента открытия инвестидеи сентябрьские фьючерсы на газ TTF в Европе выросли еще на 62%, что позволяет сохранять оптимистичный взгляд на перспективы газовой компании. При благоприятном рыночном фоне и комфортных для покупки ценах инвестиционная идея может быть открыта снова", - отмечают эксперты инвесткомпании.

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