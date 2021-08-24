"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции "РусАгро" с целью 1300 руб. после дивидендного гэпа, отмечается в обзоре инвесткомпании.

"Выручка "РусАгро" за II кв. 2021г выросла на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 54,4 млрд руб. на фоне роста операционных показателей и цен на производимую продукцию. Основной прирост пришёлся на такие сегменты, как: сельскохозяйственный, саложировой и мясной. Хуже всех себя показал сахарный сегмент, выручка снизилась на 14%. Давление на данный сегмент оказывает инициатива государства по предоставлению россиянам доступных продуктов питания, из-за которой "РусАгро" ограничила свои цены на сахар и бутилированное подсолнечное масло в рознице", - пишет аналитик Дмитрий Баженов.

Чистая прибыль компании увеличилась на 18% - до 11,1 млрд руб. В результате после публикации отчётности, совет директоров "РусАгро" рекомендовал дивиденды за 1П21 в размере $0,89. "Текущая дивидендная доходность составляет 5,7%. Дата закрытия реестра для получения дивидендов назначена на 10 сентября 2021г. Рекомендуем откупать акции "РусАгро" после дивидендного гэпа с целевым ориентиром 1300 руб.", - указывает эксперт "КИТ Финанс Брокер".

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