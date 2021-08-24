Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 4480-4520п в ближайшие дни - BCS Express

Вероятна боковая динамика индекса S&P 500 в диапазоне 4480-4520 пунктов в ближайшие дни, полагают аналитики BCS Express.

"Индекс S&P 500 в понедельник обновил вершины и почти достиг круглой отметки 4500 пунктов. Инвесторы сохраняют оптимизм, что позволяет инструменту двигаться все выше. В то же время риски сворачивания стимулирующей политики ФРС растут, а без этого драйвера дальнейший рост фондового рынка с текущих уровней окажется под вопросом. Такой информационный фон дает повод к осторожному взгляду на инструмент, - пишут эксперты инвесткомпании. - Восстановление после коррекции заняло всего три торговых дня. Такие активные выкупы просадки наблюдались и ранее, но после них инструмент, как правило, замедлял рост и демонстрировал динамику, близкую к боковой. Кроме того, близость круглого уровня в 4500 пунктов может стимулировать активность со стороны продавцов, фиксирующих прибыль по длинным позициям. Таким образом, в базовом сценарии на горизонте следующих дней вероятна боковая динамика в районе 4480-4520 пунктов. В дальнейшем движение будет во многом зависеть от сентимента. Техническая картина не показывает признаков перелома годового восходящего тренда и располагает к продолжению роста".

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