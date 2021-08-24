Возможно укрепление рубля до 73,5-73,75 руб./$1 в ближайшее время - "Локо-Инвест"

Возможно укрепление рубля по отношению к доллару до уровней 73,5-73,75 руб./$1 в ближайшее время, считает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой.

"Большинство валют ЕМ в понедельник показали рост, хотя рубль выступал в таких условиях в роли отстающего, учитывая его укрепление всего лишь на 0,2% на фоне уверенного снижения доллара и роста цен на нефть. Оптимизм в мире во вторник позволяет рассчитывать на догоняющую динамику рубля с возможностью укрепления в направлении 73,5-73,75 руб./$1 в преддверии предстоящих налоговых выплат (25 и 31 августа). Спрос на ОФЗ со стороны нерезидентов и предстоящие аукционы Минфина способны также обеспечить рублю поддержку. Пока локальных рисков для рубля не просматривается, поэтому риски может нести лишь внешний фон", - пишет Полевой в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.