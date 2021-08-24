ПСБ рекомендует покупать акции Акрона с целевой ценой 7050 руб

Аналитики Промсвязьбанка рекомендуют покупать акции ПАО "Акрон" с целевой ценой 7050 руб. за штуку, говорится в обзоре банка.

"Группа "Акрон" представила сильные финансовые результаты по МСФО за 1П21 года. Выручка выросла на 52% г/г, до 86 млрд руб. Скорректированная EBITDA выросла в 2,6 раза г/г, до 40 млрд руб., рентабельность по EBITDA увеличилась до 47%, чистая прибыль составила 29,7 млрд руб. против убытка в размере 986 млн руб. за 1П20. Сильным финансовым результатам способствовал рост операционных показателей, а также улучшение ценовой конъюнктуры на рынке минеральных удобрений. Полагаем, что текущий уровень цен на минеральные удобрения на мировых рынках сохранится и во втором полугодии 2021 года, что поддержит финансовые результаты "Акрона". Рекомендуем "покупать", целевой уровень - 7050 руб. на акцию", - пишут аналитики ПСБ.

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