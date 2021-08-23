Ключевые события вторника в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире.

Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 24 августа в фокусе будут макростатистика и корпоративные события:

- пересмотренный ВВП Германии за 2К21 (09:00 МСК);

- продажи домов на первичном рынке США в июле (17:00 МСК);

- финансовые результаты "Полюса" за 2К21 г и пресс-конференция (16:00 МСК);

- совет директоров "Полюса" обсудит дивиденды за 1П21.

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