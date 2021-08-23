"Распадская" становится лучшим дивидендным игроком в секторе - "Инвестиционный банка Синара"

"Распадская" становится лучшим дивидендным игроком в секторе с дивдоходностью 9% за 1П21 и 100%-ной выплатой FCF, говорится в обзоре "Инвестиционного банка Синара".

20 августа "Распадская" опубликовала финансовую отчетность за 1П21 по МСФО и сообщила о выплате дивидендов за 1П21 из расчета 23 руб. на акцию, что предполагает 9%-ную дивидендную доходность и выплату 100% FCF. Дата, в которую будут определены лица, имеющие право на дивиденды, - 4 октября, выплата произойдет не позднее 10 ноября, отмечается в обзоре банка.

"Чтобы повысить инвестиционную привлекательность "Распадской", совет директоров изменил дивидендную политику: компания планирует объявлять дивиденды каждые полгода в размере не менее 100% FCF, если отношение чистого долга к показателю EBITDA будет меньше 1,0. Мы ожидаем, что EBITDA, FCF и дивиденды за 2П21 удвоятся п/п благодаря продолжающемуся ралли внутренних и экспортных цен на коксующийся уголь", - пишет аналитик банка Дмитрий Смолин.

По мнению эксперта, "Распадская" в этом году может стать ведущим дивидендным игроком с точки зрения дивидендной доходности (прогнозируем 21% за 2021г). Другой драйвер роста акций в этом году - ожидаемое отделение от Евраза в 4К21: после этого доля акций "Распадской" в свободном обращении и ликвидность могут существенно вырасти на Московской бирже".

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