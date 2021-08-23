"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Северстали" с прогнозной ценой на уровне 2022,76 рублей за штуку на горизонте 12 месяцев, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Мы делаем ставку на то, что "Северсталь" входит в число производителей с самой низкой себестоимостью в мировой сталелитейной отрасли. Компания хорошо интегрирована в сырье и ресурсы, осуществляет программу трансформации бизнеса, входит в новые сегменты рынка, успешно развивает цифровые проекты. Дивидендная политика "Северстали" обеспечивает двузначную доходность акциям, что делает их надежными и привлекательными ценными бумагами", - пишет эксперт инвесткомпании Алексей Калачев.

"Северсталь" - одна из крупнейших вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний с ключевыми активами в России. На долю группы приходится около 16% объема выпуска стали в стране.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.