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23 августа 2021 года 17:21
Риски снижения индексов на рынке РФ на текущей неделе пока сохраняются - "Велес Капитал"
Риски возврата к снижению фондовых индексов на рынке РФ по ходу текущей недели сохраняются, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии в понедельник пытались развить повышение от района поддержек 3830 пунктов и 1640 пунктов соответственно и таким образом улучшить краткосрочную техническую картину. Рост, однако, глобально по-прежнему выглядит скорее хрупким, а риски возвращения к продажам по ходу недели сохраняются", - отмечает эксперт в своем комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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