Риски снижения индексов на рынке РФ на текущей неделе пока сохраняются - "Велес Капитал"

Риски возврата к снижению фондовых индексов на рынке РФ по ходу текущей недели сохраняются, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии в понедельник пытались развить повышение от района поддержек 3830 пунктов и 1640 пунктов соответственно и таким образом улучшить краткосрочную техническую картину. Рост, однако, глобально по-прежнему выглядит скорее хрупким, а риски возвращения к продажам по ходу недели сохраняются", - отмечает эксперт в своем комментарии.

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