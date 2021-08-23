Курс рубля в ближайшие недели останется в диапазоне 72-75 руб./$1 - BCS GM

Курс рубля к доллару в ближайшие недели останется, скорее всего, в диапазоне 72-75 руб./$1, сообщается в обзоре BCS Global Markets (BCS GM).

"Главным драйвером для глобального валютного рынка на текущей неделе станет ежегодная конференция ФРС США 26-28 августа. Усиление доллара, которое мы наблюдали в последние дни, говорит о том, что мировые рынки готовятся к постепенному сворачиванию мягкой денежной политики в США. Если это будет подтверждено по итогам конференции ФРС, то мы можем увидеть дальнейшее усиление индекса доллара и, соответственно, продолжение тренда на ослабление курса рубля. Однако обвала курса рубля мы не ожидаем: подтверждаем наш прежний прогноз, согласно которому в ближайшие недели рубль останется в текущем коридоре 72-75 руб./$1, а к концу 2021 года может окрепнуть до уровней 70-72 руб./$1", - пишет главный экономист BCS GM Владимир Тихомиров.

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