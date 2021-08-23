"Фридом Финанс" рекомендует держать акции Applied Materials с прогнозной ценой $137,2

Аналитики "Фридом Финанс" рекомендуют держать акции Applied Materials с прогнозной ценой на уровне $137,2 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Мы положительно оцениваем квартальные результаты Applied Materials: компания сохраняет сильный потенциал для дальнейшего улучшения показателей, продолжает превышать прогнозы аналитиков, развивает новые смежные решения (платформа AIx). На наш взгляд, эмитент сохранит лидерские позиции по ключевым направлениям бизнеса в среднесрочной перспективе. В то же время предполагаем значительное ослабление позитивных импульсов в следующем году", - пишет старший аналитик Михаил Степанян.

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