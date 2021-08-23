BCS назвал топ-5 акций РФ на текущую неделю

BCS Express назвал топ-5 акций РФ на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли "ММК", "Газпром", ВТБ, "АЛРОСА" и "РусАл", говорится в комментарии инвесткомпании.

"В топ-5 мы включаем "ММК" (металлургический комбинат в г. Магнитогорске Челябинской области) - один из крупнейших в СНГ и России. Мы позитивно смотрим на акции "ММК" в свете высоких локальных цен на сталь, к тому же бумага - отличная ставка на падение цен на железную руду. Цены на ЖРС обвалились почти на 40% за 3 месяца, это очень позитивно для комбината, так как у компании интеграция в руду всего лишь 17% против 130% у "Северстали". Цены на сталь пока не вызывают беспокойства, они стабильны. Коксующийся уголь продолжает дорожать, обвала пока не предвидится. "ММК" - отличная идея и с точки зрения роста НДПИ из-за низкой интеграции", - пишут эксперты.

"По-прежнему в фаворитах "Газпром" - российская транснациональная энергетическая компания, более 50 % акций которой принадлежит государству. Катализаторы для бумаги - улучшение консенсуса по прибыли за 2021 год и завершение строительства "Северного потока 2" (США фактически перестали противодействовать проекту). Потенциальный сюрприз по дивидендам был реализован в середине апреля", - отмечают в инвесткомпании.

ВТБ - российский универсальный коммерческий банк c государственным участием. Поддержку акциям банка оказывают сильные финансовые результаты, в частности, высокая чистая процентная маржа, хорошая кредитная активность, а также низкая стоимость риска, указывают аналитики. Коэффициент дивидендных выплат на уровне 50% обещает хорошую дивидендную доходность. Финпоказатели за II квартал 2021 года по МСФО и улучшение годового прогноза чистой прибыли до 295 млрд руб. поддерживают позитивный взгляд, отмечают в инвесткомпании.

"АЛРОСА" - российская группа алмазодобывающих компаний, занимающая лидирующую позицию в мире по объему добычи алмазов. "Дисбаланс спроса и предложения на рынке алмазов должен поддержать результаты компании в среднесрочной перспективе. Более того, по словам финансового директора, потенциал роста цен еще не исчерпан, что совпадает с нашей точкой зрения на повышение цен как на единственный способ сбалансировать рынок. Между тем компания видит возможность для дополнительного увеличения объемов производства в 2021 году на 5%, - пишут эксперты. - Также "АЛРОСА" снизила прогноз капзатрат на 2021 год на 15%.На рынке Бельгии сохраняется дефицит алмазного сырья, хотя многие дилеры в Бельгии все еще в отпусках. Поддержку рынку продолжает оказывать спрос на бриллианты в США и Гонконге, а также восстановление гранильного сегмента в Индии после очередной волны пандемии - сейчас загрузка мощностей достигла 70-80%".

"РусАл" - лидер в мировом производстве алюминия, сейчас фундаментально недооценен, в то время как поддержку оказывает стремительный рост цен на алюминий (почти +32% за 7 месяцев 2021 года), отмечают аналитики. Позитивные перспективы обусловлены высоким мировым спросом и новыми ограничениями на потребление электроэнергии для производителей алюминия в китайской провинции Гуанси (может вызвать временное закрытие 0,5 млн тонн мощностей).

"Эти факторы, на наш взгляд, позитивны для операционных показателей компании во II полугодии 2021 года, - пишут эксперты. - Хотя компания больше других пострадает от введения новых экспортных пошлин в России, основная часть негативного эффекта уже, вероятно, отыграна, поскольку влияние на рыночную капитализацию компании, по нашим оценкам, не превысит 3%. Кроме того, компания сократила чистый долг в I полугодии 2021 года на 31% г/г за счет $1,4 млрд, полученных по итогам выкупа своих акций "Норильским никелем".

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