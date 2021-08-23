"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги РусАла с целью 54 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги "РусАла" с целью 54 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 4-10 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,16%, стоп-приказ: 47,88 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты отмечают, что чистая прибыль компании по МСФО за первую половину 2021г составила $2 млрд против убытка $0,1 млрд в предыдущем году. Выручка увеличилась до $5,4 млрд против $4 млрд годом ранее. Одним из негативным триггеров, спровоцировавших коррекцию, является рекомендация совета директоров не выплачивать дивиденды по результатам первого полугодия. В текущий момент в котировках учтены риски, поэтому движение к верхней границе широкого канала - наиболее вероятный сценарий.

"С технической точки зрения котировки компании находятся у сильного уровня поддержки. Мы рекомендуем открывать длинную позицию от текущего уровня. При покупке на 15,7% и выставлении стоп-заявки на уровне 47,88 рубля риск на портфель составит 0,50%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,85", - указывают аналитики "Финама".

"РусАл" - одна из ведущих компаний мировой алюминиевой отрасли, крупнейший производитель алюминия с низким углеродным следом. Для выпуска более 90% алюминия компании используется электроэнергия из возобновляемых источников, а внедрение инновационных и энергосберегающих технологий позволяет снижать выбросы парниковых газов.

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