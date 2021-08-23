Индекс S&P 500 проведет торги в понедельник в диапазоне 4335-4375 пунктов - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500, скорее всего, проведет торги в понедельник в диапазоне 4335-4375 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс".

"S&P 500 продолжает движение в восходящем тренде. Рынок склонен выкупать просадки в индексе. Накануне бенчмарк продемонстрировал отскок от поддержки на уровне 4370 пунктов и возобновил рост в рамках восходящего тренда. Ближайшая цель "быков" - уровень 4490-4500 пунктов. Для разворота тренда S&P 500 должен закрепиться ниже поддержки на отметке 4370 пунктов", - отмечает аналитик Илья Зубков.

Эксперт также подчеркивает, что мировые фондовые площадки в понедельник продолжают демонстрировать положительную динамику после коррекции на прошлой неделе. В предстоящие торговые дни инвесторы могут занять выжидательную позицию в преддверии выступления Пауэлла в Джексон-Хоуле в пятницу. Рынок ожидает более точной информации о сроках сокращения программы QE. Сейчас консенсус предполагает, что сворачивание начнется в конце 2021г, а его темпы составят $15 млрд в месяц.

Еще одним фактором неопределенности, по мнению Зубкова, для фондовых рынков выступает распространение COVID-19 в США. Этот фактор может отодвинуть сроки начала сокращения QE в том случае, если рост заболеваемости окажет давление на августовскую макростатистику.

Аналитик инвесткомпании напоминает, что в понедельник будут опубликованы индексы деловой активности Markit PMI в производственном секторе и сфере услуг за август. Консенсус предполагает снижение обоих индикаторов по сравнению с июльскими показателями: с 63,4 до 63 пунктов и с 59,9 до 59,2 пункта соответственно.

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