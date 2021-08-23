.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / "Финам" рекомендует держать акции "Газпром нефти" с целью 404 руб
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
23 августа 2021 года 14:00
"Финам" рекомендует держать акции "Газпром нефти" с целью 404 руб
Аналитики "Финама" рекомендуют держать акции "Газпром нефти" с целевой ценой 404 рубля, что предполагает потенциал роста 4,2% от текущего уровня, говорится в комментарии инвесткомпании. 19 августа "Газпром нефть" представила отчёт за II квартал 2021г. Выручка нефтяника выросла на 82,5% г/г до 726,8 млрд руб., EBITDA без учёта доли в СП - на 210,6% до 193,2 млрд руб. Чистая прибыль акционеров выросла в 6 раз до 133,1 млрд руб., подчеркивается в комментарии. Также порадовал инвесторов сильный показатель свободного денежного потока, который по сравнению с первым кварталом вырос в 3,8 раза, что, по мнению аналитиков "Финама", связано с ростом операционного денежного потока, получением дивидендов от Арктикгаза и положительным эффектом от изменений в оборотном капитале. На годовую динамику FCF также позитивно повлияло уменьшение капитальных затрат на 17% г/г, что связано со снижением инвестиций в разведку и добычу из-за ограничений ОПЕК+. "Отчётность выглядит умеренно позитивно, - указывает аналитик Сергей Кауфман. - Основные финансовые показатели оказались близки к ожиданиям рынка, однако значение свободного денежного потока выглядит крайне сильно. Это позволяет "Газпром нефти" комфортно выполнять обязательства по дивидендам и постепенно снижать долговую нагрузку - коэффициент Net Debt/EBITDA достиг уже 0,6. Однако оценка акций "Газпром нефти" относительно аналогов остаётся, на наш взгляд, справедливой, а перспективы развития её бизнеса достаточно скромными, в связи с чем мы не видим среднесрочного апсайда в акциях нефтяника". ПАО "Газпром нефть" - российская вертикально-интегрированная нефтяная компания, основными видами деятельности которой являются разведка и разработка месторождений нефти и газа, нефтепереработка, производство и реализация нефтепродуктов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ГАЗПРОМНЕФТЬ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
.
23 августа 2021 года 19:07
Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 24 августа в фокусе будут макростатистика и корпоративные события: - пересмотренный ВВП Германии за 2К21 (09:00 МСК); - продажи домов на... читать дальше
.23 августа 2021 года 18:56
Sber CIB внес изменения в топ иностранных акций на Московской бирже, убрав бумаги SONY и General Motors. В топ вошли Micron Technology, ConocoPhillips, Activision Blizzard, Amazon.com, ServiceNow, PayPal, Facebook, Microsoft, Alphabet и Apple, говорится в комментарии Sber CIB. В топ возвращается... читать дальше
.23 августа 2021 года 18:37
"Распадская" становится лучшим дивидендным игроком в секторе с дивдоходностью 9% за 1П21 и 100%-ной выплатой FCF, говорится в обзоре "Инвестиционного банка Синара". 20 августа "Распадская" опубликовала финансовую отчетность за 1П21 по МСФО и сообщила о выплате дивидендов за 1П21 из расчета 23... читать дальше
.23 августа 2021 года 18:09
Возможно укрепление курса рубля по отношению к доллару до уровня 72,5 руб./$1 на горизонте до конца текущего года в отсутствие существенно негативной санкционной риторики, полагают в Райффайзенбанке. Рубль остается стабильнее других валют развивающихся рынков, которые сильно отреагировали на... читать дальше
.23 августа 2021 года 17:46
"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Северстали" с прогнозной ценой на уровне 2022,76 рублей за штуку на горизонте 12 месяцев, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Мы делаем ставку на то, что "Северсталь" входит в число производителей с самой низкой... читать дальше
.23 августа 2021 года 17:21
Риски возврата к снижению фондовых индексов на рынке РФ по ходу текущей недели сохраняются, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии в понедельник пытались развить повышение от района поддержек 3830 пунктов и 1640... читать дальше
.23 августа 2021 года 16:51
Курс рубля к доллару в ближайшие недели останется, скорее всего, в диапазоне 72-75 руб./$1, сообщается в обзоре BCS Global Markets (BCS GM). "Главным драйвером для глобального валютного рынка на текущей неделе станет ежегодная конференция ФРС США 26-28 августа. Усиление доллара, которое мы... читать дальше
.23 августа 2021 года 16:28
Акции "Аэрофлота" в текущий момент могут представлять интерес для краткосрочных "быков" на российском фондовом рынке, полагает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Бумаги "Аэрофлота" в понедельник поддерживали сообщения об увеличении общего объема перевозок компании в... читать дальше
.23 августа 2021 года 16:09
BCS назвал топ-5 бумаг рынка акций США на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли Lockheed Martin Corp., Western Digital, Chemours, Square Inc. и General Motors, говорится в комментарии инвесткомпании. "Lockheed Martin ведет бизнес в четырех направлениях:... читать дальше
.23 августа 2021 года 15:42
Аналитики "Фридом Финанс" рекомендуют держать акции Applied Materials с прогнозной ценой на уровне $137,2 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Мы положительно оцениваем квартальные результаты Applied Materials: компания сохраняет сильный потенциал для дальнейшего улучшения... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.