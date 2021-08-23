"Финам" рекомендует покупать акции Applied Materials с целью $156,7

"Финам" рекомендует покупать акции Applied Materials Inc. со целевой ценой $156,7 за штуку, что предполагает потенциал роста 19,8% до конца 2021г от текущего уровня, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Applied Materials, один из ведущих мировых производителей оборудования для выпуска полупроводниковых чипов и дисплеев, представил сильный отчет за III квартал 2021 финансового года, завершившийся 1 августа, который отразил сохраняющийся высокий спрос на полупроводниковое оборудование в мире. Руководство Applied Materials также обнародовало весьма оптимистичные прогнозы на IV финквартал, завершающийся в октябре. В компании рассчитывают заработать $1,87-2,01 на акцию при выручке $6,33 млрд плюс/минус $250 млн. При этом консенсус-прогноз по выручке Applied Materials в текущем финквартале составляет $6,04, по показателю EPS - $1,81", - пишет аналитик Игорь Додонов.

Эксперт "Финама" сохраняет позитивный взгляд на акции Applied Materials, рассчитывая, что компания продолжит выигрывать от роста мировой полупроводниковой отрасли в целом и сегмента оборудования для производства чипов в частности. Важность технологий в современном мире возрастает с каждым годом, и пандемия коронавируса только усилила этот тренд. На взгляд эксперта, драйвером дальнейшего роста спроса на полупроводниковые чипы должны стать развертывание в мире сетей связи стандарта 5G, а также такие быстро развивающиеся направления, как искусственный интеллект, обработка больших объемов данных (big data), машинное обучение, облачные вычисления, виртуальная/дополненная реальность и автономные автомобили.

"Инвестиции глобальных полупроводниковых корпораций в обновление оборудования, как ожидается, продолжат расти быстрыми темпами, - полагает Додонов. - И Applied Materials, учитывая сильные позиции компании в отрасли, должен остаться одним из главных бенефициаров описанных выше трендов и продолжить увеличивать долю рынка. Отметим, что Applied Materials тратит значительные средства на исследования и разработки, это позволяет ему удерживать технологическое лидерство. В то же время мы рассчитываем, что компания останется дружественной своим акционерам и продолжит направлять значительные средства на выкуп акций и дивиденды".

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