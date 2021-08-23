Возможно укрепление рубля к 73,5 руб./$1 до конца торгов четверга - Росбанк

Возможны попытки укрепления курса рубля к доллару в направлении отметки 73,5 руб./$1 до конца торговой сессии четверга на текущей недели, говорится в комментарии Росбанка.

"Старт недели в целом выглядит умеренно позитивно для рисковых активов и валют, включая рубль, особенно в свете восстановительной динамики азиатских индексов и сырьевых котировок. На этом фоне валютные интервенции Минфина могут остаться незамеченными. Однако интрига конференции в Джексон-Хоуле остается высокой - любые сигналы о быстром сворачивании количественных стимулов могут вернуть валютные рынки в состояние напряженности, - отмечают аналитики банка. - С оговоркой что другие факторы риска останутся не задействованы (сомнения насчет пандемии в Азии и рост давления на нефтяные котировки, неоднородная траектория переговоров по поставкам газа в Европу), рубль до конца четверга может предпринимать попытки укрепления в направлении 73,5 руб./$1. Однако уже в пятницу может занять одно из двух "дискретных" состояний в зависимости от реакции на выступление Дж.Пауэлла - либо 73 руб./$1, либо 74,5 руб./$1".

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