"Финам" повысил рекомендацию для "префов" Ленэнерго до "покупать"

"Финам" повысил рекомендацию для "префов" "Россети Ленэнерго" с "держать" до "покупать" и целевую цену с 151 до 198 руб. на конец июня 2022 года, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.

"Отчет по прибыли за 6 месяцев 2021г отразил сильный эффект восстановления энергорынка на показатели выручки и прибыли, подтверждая ожидания выхода компании на рекордную прибыль по РСБУ в этом году и, соответственно, дивиденды по привилегированным акциям. При дивидендной доходности почти 11% акции находятся в топе рейтинга электроэнергетического сектора. Растущая динамика прибыли и высокая доходность выглядят позитивно и дают основания для переоценки "префов" почти до 200 рублей", - отмечает аналитик "Финама" Наталия Малых.

Эксперт указывает на следующие факторы привлекательности компании:

- Несмотря на замедление темпов индексации тарифов и роста выручки, ожидается сохранение операционной рентабельности на довольно высоком уровне, как в сравнении с другими распределительными "дочками" Россетей, так и в сравнении с собственными историческими значениями. Это, по мнению Малых, позволит поддерживать дивидендные выплаты по "префам" на высоком уровне.

- Высокая динамика энергопотребления в 2021г позволит выйти на рекордную прибыль по РСБУ по итогам года, по нашим прогнозам - 16,7 млрд руб. Дивиденд по привилегированным акциям, таким образом, может составить 17,9 руб. с доходностью 10,7% к текущему курсу, указывает аналитик.

- Малых рассчитывает, что сетевые инициативы после их принятия на законодательном уровне улучшат производственные, финансовые показатели компании и дивидендный профиль по обыкновенным акциям. Сейчас на рассмотрении находятся вопросы по введению платы за резервную мощность, переходу на долгосрочные регуляторные контракты, которые позволят сохранять достигнутую экономию в компании. Кроме того, обсуждается повышение платы за льготное техприсоединение, которое до сих пор было не выгодно с финансовой точки зрения для сетевых компаний.

- Благодаря довольно быстрому росту тарифов на передачу электроэнергии в последние годы результат по прибыли все больше формируется за счет основного бизнеса - передачи энергии, а влияние техприсоединения на прибыль снижается, констатирует эксперт "Финама".

Отмечает Малых и факторы риска:

- Период быстрой индексации тарифов позади после возврата сглаживания (в основном по Санкт-Петербургу), и, по прогнозам, темп роста тарифов может оказаться ниже инфляции в ближайшие годы.

- Возврат сглаживания от Ленобласти остается предметом судебного спора с ее Комитетом финансов. В конце прошлого года "Ленэнерго" подала в суд с намерением взыскать 17,4 млрд руб. недополученной тарифной выручки, но проиграла. Эмитент озвучивал планы оспорить это решение, однако практика показывает, что подобные тарифные дела могут тянуться годами.

- Ключевой риск для стоимости привилегированных акций аналитик инвесткомпании видит в изменении дивидендной политики, которая предполагает выплаты 10% прибыли по РСБУ.

"Ленэнерго" - распределительная сетевая компания, работающая на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области с выручкой по МСФО 83 млрд руб. в 2020г и долей на рынке услуг по передаче электроэнергии в регионе присутствия 85,4%. Основной бизнес - передача электроэнергии, остальное поступает от техприсоединения и прочих доходов. Около 60% электроэнергии отпускается на территории Санкт-Петербурга, остальное - в Ленобласти. В последние годы "Ленэнерго" является одной из самых прибыльных "дочек" Россетей среди региональных сетевых компаний.

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