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20 августа 2021 года 19:05
Покупка акций Cummins - ставка на рост строительного сектора США - "Финам"
Аналитики "Финама" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций Cummins Inc. с прогнозной ценой $344,7 за штуку до конца 2021 года, что предполагает потенциал роста 44% от текущего уровня, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Драйвером роста американской строительной отрасли станет окончательное утверждение плана объемом более $1 трлн по обновлению инфраструктуры и промышленности, который был предложен президентом США Джо Байденом. В рамках программы планируется строительство и модернизация дорог и мостов, переход на чистую энергетику, широкополосный интернет, водопроводные системы, морские порты и аэропорты и, как следствие этого, создание новых рабочих мест. Делать ставку на рост строительного сектора мы рекомендуем через покупку акций Cummins - это один из крупнейших в мире производителей дизельных двигателей для тягачей, автобусов, бронетехники и самоходных судов", - пишут аналитики инвесткомпании. Компания Cummins является поставщиком для порядка 1200 производителей более чем в 190 странах. В числе потребителей техники Cummins значатся JCB, Iveco, Bombardier, "КамАЗ", "ГАЗ" и многие другие. У Cummins устойчивое финансовое положение, и по итогам II квартала текущего года чистая прибыль, относящаяся к акционерам компании, увеличилась в 2,2 раза и составила $600 млн, а выручка возросла на 59% (г/г) до $6,1 млрд. При этом руководство компании ожидает, что по итогам 2021г выручка Cummins вырастет на 20-24% (г/г), а EBITDA - на 15,5-16% (г/г), чему будет способствовать глобальный рост спроса на строительную технику. Компания также рассчитывает в 2021г направить 75% операционного денежного потока акционерам в виде выплаты дивидендов и выкупа акций. "Мы рекомендуем "покупать" акции Cummins с целевой ценой $344,7 за акцию и ожидаем, что к концу 2021 года они принесут доходность в размере 44%", - заключают стратеги "Финама". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-CUMMINS-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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