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20 августа 2021 года 18:40
"Финам" рекомендует покупать бумаги ЛСР с прогнозной ценой 1050,5 руб
"Финам" рекомендует покупать бумаги "Группы ЛСР" с прогнозной ценой 1050,5 рубля за штуку на конец 2021г, что предполагает потенциал роста 37,3% от текущего уровня, говорится в аналитическом материале инвестиционной компании. "Группа ЛСР" занимает лидирующие позиции в Санкт-Петербурге по объему текущего строительства с долей рынка в 20%. При этом компания сохраняет стратегический приоритет в усилении своих позиций в Московском регионе и ожидает увидеть большее предложение земельных участков благодаря консолидации рынка, которой способствует продолжающийся переход отрасли на проектное финансирование и эскроу-счета", - пишут аналитики "Финама". Операционные результаты за I квартал 2021г показали, что новые продажи снизились на 17,4% (г/г) до 19 млрд рублей, а объем продаж составил 142 тыс. квадратных метров против 198 тыс. квадратных метров за аналогичный период прошлого года. В то же время "ЛСР" ввела в эксплуатацию 67 тыс. квадратных метров чистой продаваемой площади, что на 23% выше показателя за аналогичный период годом ранее. При этом объем площадей, выведенных в продажу, составил 225 тыс. квадратных метров. "Мы рекомендуем "Покупать" акции ЛСР с целевой ценой 1050,5 рубля за акцию и ожидаем, что к концу 2021 года они принесут доходность в размере 37,3% с учетом дивидендов", - указывают эксперты инвесткомпании. "Группа ЛСР" - одна из крупнейших публичных строительных компаний России с земельным банком в 8,2 млн квадратных метров с совокупной стоимостью порядка 276 млрд рублей. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЛСР-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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