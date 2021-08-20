Потенциал роста котировок акций Intel составляет 41% от текущих уровней - "Инвестиционный банк Синара"

Аналитики "Инвестиционного банка Синара" считают акции Intel Corp. одними из самых привлекательных в секторе и оценивают их справедливую стоимость на уровне $74 за штуку, что предполагает потенциал роста 41% от текущих уровней, говорится в обзоре банка.

Генеральный директор Intel Пэт Гелсинджер в четверг заявил о намерении компании покупать других производителей микросхем по мере консолидации отрасли, причем один из потенциальных объектов поглощения (GlobalFoundries) планирует выйти на биржу, отмечается в обзоре инвестбанка. Г-н Гелсинджер, который участвовал примерно в 100 приобретениях в своем прежнем качестве президента EMC, а затем генерального директора VMware, рассказал о желании поделиться частью этого опыта в Intel.

"Напомним, что недавно велись переговоры о покупке Intel компании GlobalFoundries, но они прекратились, когда последняя предпочла вариант первичного размещения на бирже, - пишет аналитик Сергей Вахрамеев. - С одной стороны, стоимость производства новейших микросхем в последние годы быстро выросла, что привело к сокращению числа компаний в этой области и, вероятно, заставит их объединить усилия. С другой стороны, сделки слияний и поглощений обычно проходят по завышенным ценам и не оправдывают ожидания инвесторов. Поэтому мы скептически относимся к плану менеджмента использовать такую стратегию для возрождения Intel".

Эксперт надеется, что сделки не станут приоритетом для компании, и она сосредоточится на своей стратегии строительства новых собственных заводов в Аризоне и Нью-Мексико. "Мы считаем акции Intel одними из самых привлекательных в секторе. Согласно нашей DCF-модели, справедливая стоимость одной акции Intel составляет $74, что предполагает потенциал роста 41% от текущих уровней", - заключает Вахрамеев.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.