"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Яндекса с целью 5480 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Яндекса" с целью 5480 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9%, стоп-приказ: 4880 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Яндекс" является лидером IT-индустрии в России. Выручка компании во II квартале 2021 года взлетела год к году на 70% до 81,4 млрд рублей, скорректированная чистая прибыль выросла на 34% и составила 1 млрд рублей. Благодаря диверсифицированной модели бизнеса компания зарабатывает не только с помощью рекламы в интернете, но и за счет логистических сервисов (такси, каршеринг), электронной коммерции, сервисов по доставке еды, платных подписок и так далее. В то же время IT-гигант постоянно расширяет список своих услуг, применяя практику бизнес-экспериментов", - пишут эксперты инвесткомпании.

С технической точки зрения бумага после снижения достигла значимого уровня поддержки. "Открывать позиции рекомендуем при текущем уровне с целью 5480 рублей. При покупке на 10% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне 225 рублей риск на портфель составит 0,31%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,9", - указывают аналитики "Финама".

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