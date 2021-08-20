Рубль будет торговаться в диапазоне 74-76 руб./$1 и 86-88 руб./EUR1 в среднесрочной перспективе - Совкомбанк

Рубль будет торговаться в диапазоне 74-76 руб./$1 и 86-88 руб./EUR1 в среднесрочной перспективе, полагает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

"Укрепление доллара на мировом рынке и снижение спроса на риск оказало давление на сырьевые товары и валюты развивающихся рынков. В результате нефтяные цены с начала недели потеряли ещё 6%, а рубль ослабляется в общем русле с другими валютами развивающихся стран. С начала недели рубль потерял к доллару 1,2%, мексиканский песо - 1,4%, бразильский реал - 2,6%, южноафриканский ранд - 3%. Внутренними факторами поддержки рубля выступают начавшийся августовский налоговый период, самая высокая после Турции ключевая ставка ЦБ РФ, а также возросший спрос иностранных инвесторов на российские облигации на ожиданиях близости завершения цикла ужесточения монетарной политики Банком России", - отмечает Васильев.

По мнению аналитика, против рубля выступают повышенные покупки валюты Минфином в рамках бюджетного правила. С 6 августа по 6 сентября Минфин увеличил ежедневный объем покупок валюты на 7%, до 14,4 млрд руб. или около $200 млн. Суммарно за месяц с валютного рынка будет изъято около $4,3 млрд.

Эксперт Совкомбанка указывает, что Россия является более защищённой среди других развивающихся стран перед потенциальным сокращением монетарных стимулов ФРС. У России - минимальный среди всех крупных стран внешний долг, внушительные золотовалютные резервы, профицитный текущий счет и сбалансированный бюджет. Это снижает чувствительность России к росту рыночных процентных ставок в мире и делает рубль более стабильным.

"Полагаем, что доллар на мировом рынке может продолжить рост в ближайшие месяцы. Сокращение программы выкупа активов ФРС, спрос на защитные активы из-за новых вспышек COVID-19, высокие темпы роста американской экономики благодаря монетарным и бюджетным стимулам будут оказывать поддержку доллару. Ожидаем, что индекс доллара DXY в ближайшие месяцы может закрепиться в диапазоне 94-95. На этом фоне ожидаем, что рубль будет торговаться в диапазоне 74-76 руб./$1 и 86-88 руб./EUR1", - прогнозирует аналитик банка.

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