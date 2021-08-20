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20 августа 2021 года 14:43
Рубль будет торговаться в диапазонах 74-75 руб./$1 и 86,5-87,5 руб./EUR1 на следующей неделе - УБРиР
Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазонах 74-75 руб./$1 и 86,5-87,5 руб./EUR1 на следующей неделе, говорится в комментарии операционного директора казначейства Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимира Зотова. "Доллар укрепляется ко всем мировым валютам, в том числе к рублю на фоне предстоящего заседания ФРС США, на котором, как ожидается, будет принято решение об ужесточении денежно-кредитной политики. Нефть торгуется на уровне $66 за баррель марки Brent. Цены на топливо, хотя и замедлили падение, но в будущем могут снизиться еще на 5% - все это из-за опасений рынка вокруг распространения коронавируса. Оба этих фактора действуют против рубля. Евро немного подрос к рублю, до 86,9 руб./EUR1, доллар укрепился выше ожиданий, до уровня в 74,40 руб./ $1", - отмечает Зотов. На взгляд эксперта, доходности по ОФЗ за неделю принципиально не изменились. Так, по "длинным" облигациям федерального займа она составляет около 7,1%. Среднесрочные и "короткие" облигации показывают уровень 6,75% и 6,45% соответственно. По мнению Зотова, такой уровень ставок показывает, что рынок пока не ожидает дальнейшего повышения ключевой ставки. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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