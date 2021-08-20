Conagra Brands - ставка на низкую волатильность и защитную часть дивидендного портфеля - BCS Express

Покупка акций Conagra Brands интересна для включения бумаг в низковолатильную и защитную части дивидендного портфеля, считает эксперт BCS Express Валерий Емельянов.

Conagra Brands является стабильной компанией из сектора потребительских товаров первой необходимости, стабильны и ее дивидендные выплаты с тенденцией к росту при среднем коэффициенте выплат, отмечает аналитик инвесткомпании.

"С июньского максимума цена акций падала на 17%. На месячном графике цена закрепилась выше 50-дневной скользящей средней. Дополнительно бумаги находятся у нижней границы восходящего трендового канала. Данные факторы указывают на продолжение восходящей тенденции в бумагах и оптимальную точку для наращивания длинных позиций. Импульсы роста на недельном графике располагают к целям в районе $39-40,5 и основную на отметках $43-43,6 (потенциал роста - плюс 28%). Долгосрочная цель просматривается на отметке $49-52, однако ожидание ее достижения несет в себе более высокие риски", - пишет аналитик BCS Express.

Медианный таргет аналитиков на 12 месяцев - $39,1 за штуку, что на 16% выше текущей цены, указывает Емельянов.

Conagra Brands - одна из ведущих компаний по производству продуктов питания и потребительских товаров в США.

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