Катализаторов сильного роста нефтяных цен в настоящее время нет - Sber CIB

Катализаторов для сильного роста нефтяных цен в настоящее время нет, считает аналитик Sber CIB Михаил Шейбе.

Важных для нефтяного рынка макроэкономических данных в пятницу не ожидается, инвесторы ждут еженедельную сводку Baker Hughes по числу действующих буровых установок в США, чтобы понять, есть ли признаки дальнейшего восстановления добычи сланцевой нефти, отмечает эксперт инвестбанка.

"Буровая активность в США, по-видимому, начинает повышаться, и на рынке появляются ожидания, что темпы роста будут такими же высокими, как в 2017-2019 гг., когда добыча за месяц увеличивалась в среднем примерно на 0,11 млн барр./сут. На наш взгляд, добыча нефти на месторождениях в США в 2П21 в среднем будет расти примерно на 0,05-0,06 млн барр./сут в месяц. Отметим, что увеличение числа действующих буровых установок в 1П21 в основном обеспечили частные операторы, а не крупные публичные компании, - указывает Шейбе. - По нашему мнению, рост нефтедобычи в США вряд ли сильно превысит прогнозы, если не повысится активность международных нефтяных компаний, поскольку скважины менее крупных частных производителей не так продуктивны. Вместе с тем при увеличении числа действующих буровых установок будет медленнее сокращаться количество пробуренных, но незавершенных скважин, и мы с оптимизмом прогнозируем, что в будущем году нефтедобыча в США увеличится на 0,9 млн барр./сут по сравнению с текущим годом".

"Мы не видим в настоящее время катализаторов, которые привели бы к заметному росту цен на нефть. Тем не менее покупки на низких уровнях после недавнего спада в условиях дефицита предложения, возможно, помогут цене нефти марки Brent стабилизироваться около $67 за баррель", - пишет аналитик Sber CIB.

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