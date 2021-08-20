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20 августа 2021 года 13:07
"Инвестиционный банк Синара" начал анализ российского сектора стали
"Инвестиционный банк Синара" начал аналитическое освещение сталелитейных компаний РФ, сообщается в обзоре аналитиков. Для акций "Северстали" и "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) была дана рекомендация "нейтрально" (прогнозные цены - $27,4 и $3,8 за штуку соответственно), а для бумаг Evraz и "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) - "выше рынка" (прогнозные цены - $11,4 и $1,3 за штуку соответственно). "Северсталь" должна оказаться в выигрышном положении благодаря рекордным ценам на сталь и сырье и сохранит лидерство в России и мире по показателю рентабельности EBITDA, отмечают эксперты. Компания планирует повысить объемы производства стали на 15% - до 13 млн тонн - к 2023 году. "По нашим оценкам, акции компании торгуются с мультипликатором EV/EBITDA 2021П и 2022П на уровне 4,1 и 5,0 соответственно (годовая дивидендная доходность на горизонте 12 месяцев составит 15%). Мы начинаем анализ "Северстали" с рейтинга "нейтрально": акции компании росли опережающими темпами относительно акций других сталепроизводителей с начала года, потенциал роста к целевой цене на горизонте 12 месяцев в $27,4 за бумагу составляет только 14%", - указывают аналитики банка. "НЛМК", как крупнейший российский экспортер стали, занимает хорошее положение на рынке, поскольку экспортные цены на сталь во 2П21 остаются на высоком уровне в связи с рыночным дефицитом стали на глобальных рынках. В то же время потенциал роста стоимости ограничен из-за ожидаемой коррекцией цен на сталь в 4К21 и 2022 году. Отмечаем, что во 2П21 "НЛМК", как самый крупный экспортер стали в России, понесет наибольшие убытки в связи с вводом 15%-ных экспортных пошлин на металл, которые будут взиматься с августа по декабрь. При этом мы ожидаем, что прибыль "НЛМК" во 2П21 останется на уровне 1П21, и годовая дивидендная доходность составит 16%. Наш рейтинг по "НЛМК" - "нейтрально", целевая цена на горизонте 12 месяцев - $3,8 за бумагу (потенциал роста 11% от текущих уровней)", - пишут эксперты. "Наш фаворит в секторе черной металлургии - Evraz (крупнейший производитель угля коксующихся марок в России), поскольку мощный рост цен на внутреннем рынке на коксующийся уголь в 2021 году, а также стабильные цены на сортовой прокат окажут поддержку финансовым результатам Evraz в 2П21 и далее. Кроме того, рекордную прибыль должен получить североамериканский дивизион Evraz, где сложилась исключительно благоприятная ценовая конъюнктура. Миноритарии Evraz и "Распадской" могут получить дополнительную выгоду в результате выделения в отдельную компанию активов "Распадской", которое ожидается в 4К21", - отмечают аналитики инвестиционного банка. "Мы положительно оцениваем "ММК" в качестве ставки на российский рынок стали и на горизонте 12 месяцев устанавливаем по акциям эмитента целевую цену в $1,3 за штуку (потенциал роста - 40%)", - указывают эксперты. Компания, по их мнению, менее уязвима для введения временных пошлин на экспорт (совокупный негативный эффект оценивается примерно в $150 млн). "ММК" окажется в выигрышном положении в связи с высокими ценами на сталь на внутреннем рынке, которые следуют за мировыми. Кроме того, обращают внимание аналитики банка, у компании одна из наиболее высоких дивидендных доходностей на 12 месяцев - 21%. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-МЕТАЛЛУРГИ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИИ
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