Цена нефти, возможно, будет находиться в диапазоне $64,5-66/барр. в ближайшие недели - BCS Express

Котировки нефти марки Brent, возможно, будут находиться в диапазоне $64,5-66 за баррель на горизонте ближайших недель, говорится в комментарии эксперта BCS Express Игоря Галактионова.

"Складывается специфическая ситуация для нефти. С одной стороны, перспектива сокращения QE негативна для цен на нефть. С другой - по миру распространяется штамм COVID-19 "дельта", который может стать фактором для продления QE, но одновременно нанести удар по спросу на нефть. Ситуация выглядит так, что при любом исходе поводов для существенного восстановления нефтяных котировок нет. В то же время и более глубокого падения может не произойти, ведь рынок по-прежнему в дефиците, - пишет аналитик инвесткомпании. - Таким образом, диапазон $64,5-66 за баррель выглядит вполне справедливым для нефтяных котировок на горизонте ближайших недель. Он предполагает небольшой потенциал снижения с текущих уровней, но полноценное продолжение коррекции в этот сценарий не входит".

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