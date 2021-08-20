Масштабные размещения коротких ОФЗ на аукционах Минфина в ближайшее время маловероятны - Росбанк

Масштабные размещения новых коротких ОФЗ (с погашением в 2024-28 гг.) на первичных аукционах Минфина в ближайшее время маловероятны, считают аналитики Росбанка.

"В настоящее время для первичных аукционов Минфина доступны 5 серий ОФЗ-ПД - с погашением в сен.25, мар.29, июл.31, июл.36 и май.41 - при этом фактически на аукционах размещаются только 4 более длинных выпуска. Исходя из графика погашения ОФЗ по годам, полагаем, что ждать масштабных размещений коротких ОФЗ не стоит, - пишут эксперты банка. - В каждый год периода 2024-28 гг. номинальный объем ОФЗ к погашению уже превышает 1,2 трлн руб., что автоматически снижает склонность Минфина размещать новый долг на этом участке кривой. Еще один пик приходится на 2031 год, и, вероятно, он продолжит расти в ближайшие недели благодаря активно размещаемой серии 26239. "Провалы" же наблюдаются в 2029-30 гг. и начиная с 2032 года".

Учитывая подобный профиль погашения долга, эксперты Росбанка ожидают, что в ближайшие месяцы Минфин на первичном рынке будет делать акцент на серии с погашением в 2029-30 гг. и далее 2032 года.

"Пространство для маневра в короткой части кривой может увеличиться, например, когда/если ведомство проведет обмен более коротких серий ОФЗ-ПК на более длинные ОФЗ-ПД. В силу этого факта короткий участок кривой (до 7 лет) обещает демонстрировать более сильную динамику в ближайшие месяцы по сравнению с длинными бумагами. Для реализации этого сценария осталось лишь избежать новых негативных сюрпризов со стороны ЦБ РФ и/или ФРС США. Сейчас спред 10-летних ОФЗ (26218) над 2-летним выпуском (26215) находится на исключительно невысоком уровне в +17 б.п." - указывают аналитики.

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