"Финам" рекомендует покупать акции Regeneron с прогнозной ценой $755,02

"Финам" рекомендует покупать акции Regeneron Pharmaceuticals с прогнозной ценой $755,02 за штуку в перспективе 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 18,79% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Акции Regeneron были и остаются бенефициаром продолжающейся пандемии COVID-19. Компания зафиксировала уверенный рост финансовых результатов за счет коктейля REGEN-COV, который при этом до 20 июля 2021 года не имел полноценной лицензии ни в одной юрисдикции. Одобрение препарата вкупе с масштабными программами компании R&D, на наш взгляд, сохраняют значительные перспективы для бумаг на фондовом рынке".

Regeneron Pharmaceuticals - биотехнологическая компания, расквартированная в штате Нью-Йорк, США. Компания занимается разработкой препаратов для лечения рака, аллергических, сердечно-сосудистых, метаболических, инфекционных, воспалительных и отдельных редких заболеваний.

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