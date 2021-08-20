Старт торгов индекса Мосбиржи может пройти в небольшом плюсе в пятницу - BCS Express

Старт торгов по индексу Мосбиржи в пятницу может пройти в небольшом плюсе, считает эксперт BCS Express Игорь Галактионов.

"Российский рынок акций в четверг выглядел чуть хуже других развивающихся площадок, что объясняется высокой долей сырьевых компаний и опережающей динамикой в предыдущие дни. Несмотря на коррекцию, восходящий тренд по индексу Мосбиржи остается в силе, и продолжение распродаж может создать интересные возможности для покупок. Нижняя граница тренда проходит в районе 3780-3800 пунктов. Сверху в качестве цели мы выделяли уровень 4000 пунктов, однако при текущем фоне ее достижение откладывается на чуть более долгий срок". - пишет аналитик инвесткомпании.

Отраслевые предпочтения среди российских инвесторов сместились в пользу историй внутреннего спроса, отмечает Галактионов. "Сильнее других выглядели акции из телекоммуникационного и потребительского секторов. Для этого бизнеса волатильность не так критична, поскольку спрос на продукцию является более стабильным, а цены акций не претерпели столь существенного роста в период ультрамягкой денежно-кредитной политики", - указывает эксперт.

Также, по мнению Галактионова, стоит обратить внимание на акции "Московской биржи". "На текущий момент их нельзя назвать дешевыми, но в периоды повышенной волатильности они могут выступить как хедж для портфеля. Для биржи рост активности торгов ассоциируется с ростом комиссионных доходов. Достаточно вспомнить фазу распродаж весной 2020 года, когда бумаги "Мосбиржи" одними из первых превысили допандемийные максимумы", - отмечает аналитик BCS Express.

Еще одним защитным инструментом, на взгляд Галактионова, могут стать привилегированные акции "Сургутнефтегаза" за счет обратной корреляции дивидендов с курсом рубля. "Рост курса USD/RUB будет поддерживать финансовые результаты компании вследствие валютной переоценки долларовой "кубышки" объемом 3,7 трлн руб., играя в пользу более высоких выплат за 2021 год. При курсе 72,37 руб. за доллар к концу года дивидендная доходность может составить около 9,6%", - указывает эксперт инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.