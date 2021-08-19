Ключевые события пятницы в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире.

Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 20 августа в фокусе будут макростатистика и корпоративные события:

- ключевая ставка для первоклассных заемщиков Китая (04:30 МСК);

- розничные продажи Великобритании в июле (09:00 МСК);

- индекс цен производителей Германии в июле (09:00 МСК);

- финансовые результаты "Московской биржи", "Ленэнерго" и "Распадской" за 2К21 г по МСФО;

- совет директоров "Роснефти" даст рекомендации по дивидендам за I полугодие.

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