"Фридом Финанс" рекомендует держать акции Cisco с прогнозной ценой $57,2

Аналитики "Фридом Финанс" рекомендуют держать акции Cisco Systems Inc. с прогнозной ценой на уровне $57,2 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Мы оцениваем отчетность Cisco нейтрально-негативно. С одной стороны, эмитент продемонстрировал сильный рост продаж, менеджмент дал уверенный прогноз на следующий фискальный год. Однако часть роста имеет неорганический характер, а пояснения по резкому замедлению темпов расширения сегментов прикладного ПО и кибербезопасности на фоне роста конкурентов нам кажутся неубедительными, - пишет старший аналитик Михаил Степанян. - Ожидаем восстановления динамики подсегментов в среднесрочной перспективе, но пересматриваем прогноз по этому показателю в сторону понижения. При этом давление на маржу на фоне проблем в цепочке поставок мы считаем временным явлением".

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