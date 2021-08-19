"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Airbnb с целью $170

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Airbnb Inc. с целью $170 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-10 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 18%, стоп-приказ: $138, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Выручка компании за II квартал 2021 года достигла $1,34 млрд 3- втрое больше, чем годом ранее, констатируют эксперты инвесткомпании. Чистый убыток сервиса за квартал уменьшился на 88% - до $68 млн. В III квартале руководство компании рассчитывает на самый большой в своей истории квартальный доход. Благоприятно на ее доходах скажутся ослабление ограничений на международные перелеты, открытие границ, рост темпов вакцинации от COVID-19 и отложенный спрос на путешествия, которые могут привести к возникновению туристического бума, отмечают в "Финаме".

"С технической точки зрения бумага торгуется в рамках восходящего тренда, который проходит на уровне $143. Открывать позиции стоит от текущих уровней с целью $170. При покупке на 16,8% и выставлении стоп-заявки на уровне $ 138 риск на портфель составит 0,7%", - указывают аналитики.

Airbnb Inc. - онлайн-площадка для размещения и поиска краткосрочной аренды частного жилья по всему миру.

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