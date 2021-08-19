BCS Express умеренно позитивно оценивает долгосрочные перспективы бумаг МТС

Аналитики BCS Express умеренно позитивно оценивают долгосрочные перспективы бумаг "МТС", сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Финансовые результаты "МТС" по МСФО за II квартал 2021 года превзошли консенсус-прогноз в части выручки и OIBDA. Более того, темпы роста выручки превысили 10% впервые за последние годы. Нужно сказать, что такой сильный результат отчасти обеспечен эффектом низкой базы II квартала 2020 года из-за пандемии. Хорошим драйвером роста для группы, в том числе и по OIBDA, стало финтех направление, показавшее рост розничных продаж на 125% г/г. Рост OIBDA и чистой прибыли к уровням II квартала поддерживался восстановлением выручки от услуг международного роуминга вслед за ослаблением карантинных ограничений. При этом показатели направления все еще остаются на 63% ниже значений допандемийного II квартала 2019 года. Не самым приятным моментом в отчете можно назвать низкий уровень FCF. Показатель сократился в 2 раза г/г из-за увеличения капитальных затрат на 25% г/г и отсутствия разовых поступлений, - отмечает эксперт Дмитрий Пучкарев. - В целом можно сказать, что результаты вышли неплохими, улучшение прогнозов на 2021 год должно оказать сдержанную поддержку динамике бумаг "МТС".

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