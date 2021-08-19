Возможно снижение цены нефти к $63/барр. в ближайшее время - "Велес Капитал"

Возможно снижение котировок нефти марок Brent и WTI к $63 и $59 за баррель соответственно в ближайшие сессии, полагает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Котировки нефти марок Brent и WTI к середине сессии четверга в РФ ускорили падение и теряют порядка 3% на фоне укрепления доллара, а также общемирового ухода от риска. На биржах также опасаются среднесрочного ослабления спроса из-за усугубления вирусной ситуации в ряде стране, в частности, в Китае. Целями движения котировок на ближайшие сессии могут стать районы $63 и $59 за баррель соответственно", - отмечает эксперт инвесткомпании.

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