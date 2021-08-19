ИСПРАВЛЕНО: ПСБ повысил прогнозную цену акций "Газпром нефти" до 490 рублей

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) повысили прогнозную цену акций "Газпром нефти" до 490 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 17% от текущего уровня, рекомендация - "покупать", сообщается в комментарии.

"Газпром нефть" представила в четверг финансовую отчетность по МСФО за второй квартал 2021 года. Результаты оказались сильными, как мы и ожидали, вследствие роста цен на энергоносители и за счет "низкой" базы прошлого года. Оцениваем результаты умеренно положительно, особенно подчеркивая рост рентабельности по EBITDA. Мы рекомендуем покупать акции "Газпром нефти" с целевым уровнем 490 рублей, что предполагает потенциал роста 17% от текущего уровня", - указывает эксперт ПСБ Екатерина Крылова.

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