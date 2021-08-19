ЦБ РФ, скорее всего, продолжит ужесточение ДКП на заседании в сентябре - Райффайзенбанк

Банк России, скорее всего, продолжит ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП) на заседании в сентябре текущего года, полагают аналитики Райффайзенбанка.

"На сентябрьском заседании Банка России ужесточение ДКП, вероятнее всего, продолжится. Участники рынка свопов на последней неделе улучшили свои ожидания по ключевой ставке на горизонте 6 месяцев, сместив их к 7% (ранее наблюдались колебания в диапазоне 7,00-7,25%), а переход к циклу смягчения рынок ждет в конце 2022-начале 2023 года, - отмечают эксперты. - В своем прогнозе мы предполагаем, что ужесточение ДКП с высокой вероятностью может завершиться уже на ближайшем заседании, так как с октября, по нашим оценкам, инфляция пойдет на спад и закончит год вблизи отметки 5,8% г./г. на фоне наметившейся стабилизации мировых цен на не нефтегазовое сырье, завершения активного антикризисного социального стимулирования и ужесточения макропруденциальных мер".

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