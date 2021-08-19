Индекс S&P 500 проведет торги в четверг, вероятно, в диапазоне 4350-4400п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию в четверг, вероятно, в диапазоне 4350-4400 пунктов, считает аналитик инвестиционной компании "Фридом Финанс" Илья Зубков.

"S&P 500 продолжает движение в восходящем тренде, демонстрируя краткосрочную коррекцию. Сегодня бенчмарк может найти поддержку на уровне 50-дневной скользящей средней. Для разворота тренда S&P 500 должен закрепиться ниже этой линии. В этом случае ближайшая поддержка будет находиться на уровне 4235 пунктов", - пишет эксперт инвесткомпании.

Также аналитик отмечает, что в четверг мировые фондовые площадки продолжают демонстрировать негативную динамику на фоне неуверенной макростатистики. Опубликованные в среду протоколы заседания FOMC от 27-28 июля указали на намерение большинства членов комитета начать сокращение программы QE уже в ближайшее время, завершив его до повышения ключевой ставки в 2022г. Впрочем, некоторые чиновники призывали дождаться более значительного прогресса на рынке труда, однако июльские данные указывают, что он восстанавливается быстрее ожиданий.

Следовательно, ФРС может начать сворачивать выкуп активов немного раньше, чем того ожидал рынок, полагает Зубков. До публикации последних протоколов инвестсообщество ожидало некоторых сигналов от ФРС на эту тему ближе к заседанию FOMC 21-22 сентября. Затем участники рынка предполагали, что о сворачивании программы количественного смягчения будет объявлено в ноябре-декабре, а начнется оно в IV квартале 2021г - I квартале 2022г.

На взгляд эксперта инвесткомпании, в фокусе внимания инвесторов по-прежнему всплеск заболеваемости COVID-19. Планируется, что с 20 сентября в США начнется широкое распространение прививок-бустеров. Такое решение было принято на фоне данных о снижении эффективности вакцин и ускоренном распространении новых штаммов вируса. При этом большинство заражений и тяжелых случаев протекания заболевания приходится на невакцинированное население, поэтому в приоритете остается первичная вакцинация, темпы которой выросли до уровней конца июня.

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