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19 августа 2021 года 14:00
Нефтяные котировки под давлением эпидемиологического негатива и опасений относительно ДКП ФРС - Банк "Санкт-Петербург"
Нефтяные котировки находятся под давлением эпидемиологического негатива и опасений относительно перспектив денежно-кредитной политики (ДКП) ФРС США, отмечается в комментарии банка "Санкт-Петербург". "Котировки нефти на фоне укрепляющегося доллара снижаются и торгуются около $66,3/барр. - минимуме с конца мая. Данным по запасам от Минэнерго США не удалось задержать падение котировок. Так, за неделю нефтяные запасы упали на 3,23 млн барр., в то время как рынок ожидал снижения лишь на 1,05 млн барр. В то же время бензиновые запасы за неделю выросли против ожидавшегося их снижения. Комбинация эпидемиологического негатива и напряженности относительно перспектив денежно-кредитной политики ФРС оказывает повышенное давление на нефтяные котировки. Без какого-либо ослабления опасений на рынке по этим двум факторам фьючерсы Brent вряд ли смогут вернуться на уровни выше $70/барр.", - отмечают аналитики банка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.тербург".
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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