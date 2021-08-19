Нефтяные котировки под давлением эпидемиологического негатива и опасений относительно ДКП ФРС - Банк "Санкт-Петербург"

Нефтяные котировки находятся под давлением эпидемиологического негатива и опасений относительно перспектив денежно-кредитной политики (ДКП) ФРС США, отмечается в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Котировки нефти на фоне укрепляющегося доллара снижаются и торгуются около $66,3/барр. - минимуме с конца мая. Данным по запасам от Минэнерго США не удалось задержать падение котировок. Так, за неделю нефтяные запасы упали на 3,23 млн барр., в то время как рынок ожидал снижения лишь на 1,05 млн барр. В то же время бензиновые запасы за неделю выросли против ожидавшегося их снижения. Комбинация эпидемиологического негатива и напряженности относительно перспектив денежно-кредитной политики ФРС оказывает повышенное давление на нефтяные котировки. Без какого-либо ослабления опасений на рынке по этим двум факторам фьючерсы Brent вряд ли смогут вернуться на уровни выше $70/барр.", - отмечают аналитики банка.

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