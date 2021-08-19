"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг Globaltrans

"Финам" рекомендует покупать бумаги Globaltrans с целевой ценой 618,45 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 13,6% с учетом дивидендов за 2021 год, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Globaltrans владеет большим и диверсифицированным парком вагонов, который насчитывает 71688 единиц техники с фокусом на универсальные полувагоны и цистерны. Средний возраст парка на конец 2020г составлял 12,4 года. Помимо этого, у компании сильный баланс и понятная дивидендная политика, определяющая выплаты исходя из свободного денежного потока и уровня долговой нагрузки. C момента открытия рекомендации "покупать" в апреле текущего года акции Globaltrans выросли на 16,4%. Остаточный потенциал роста составляет 13,6% с учетом дивидендов за 2021г", - пишут аналитики "Финама".

Globaltrans - это российская частная железнодорожная транспортная компания, функционирующая в отрасли перевозки грузов в России и странах СНГ. Акции компании торгуются на LSE, а также на Московской бирже. Компания является одним из ведущих игроков на российском рынке грузовых железнодорожных перевозок, а ее клиентская база насчитывает свыше 500 предприятий, включая таких лидеров российской экономики, как "Роснефть", "Газпром нефть", "Северсталь", ММК, ТМК, ЧТПЗ и другие.

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