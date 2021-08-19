Закрепление рубля существенно выше 74,5 руб./$1 пока маловероятно - Банк "Санкт-Петербург"

Закрепление курса рубля на уровнях существенно выше 74,5 руб./$1 в ближайшее время маловероятно, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Протокол июльского заседания ФРС, опубликованный в среду, привел к укреплению доллара, в результате чего индекс доллара достиг девятимесячных максимумов, что негативно сказывается на рубле и других валютах EM. Падение нефтяных цен до майских минимумов также усиливает негатив на рынке. В четверг на динамику рубля могут повлиять недельные данные по числу обращений за пособиями по безработице в США - если они окажутся более низкими, то рубль может дополнительно ослабнуть. Однако в целом текущая реакция рынка видится чрезмерно негативной, и курс USD/RUB вряд ли закрепится на уровнях существенно выше 74,5 руб./$1", - отмечают эксперты банка.

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