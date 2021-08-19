"Финам" рекомендует покупать акции Совкомфлота с целью 113 руб

Аналитики "Финама" рекомендуют покупать акции "Совкомфлота" с целевой ценой 113 рублей за штуку и ожидаемой доходностью 30,4% к концу 2021 года, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Компания расширяет портфель долгосрочных контрактов, предусматривающих транспортировку сжиженного газа газовозами СПГ и СНГ, а также транспортно-логистическое обслуживание шельфовых проектов челночными танкерами ледового класса и ледокольными судами снабжения, в том числе в сложных климатических и ледовых условиях. При этом общий объем законтрактованной будущей выручки "Совкомфлота", включая долю выручки от участия в совместных предприятиях, составляет $24 млрд, а объем законтрактованной выручки на 2021г превысил $900 млн. Компания направляет на дивиденды не менее 25% от чистой прибыли по МСФО. С учетом высоких финансовых показателей за 2020г компания направила на дивидендные выплаты 15,8 млрд рублей, или 6,67 рубля на акцию с доходностью 7,46%", - отмечают аналитики "Финама".

"Совкомфлот" - это крупнейшая судоходная группа компаний в России, один из мировых лидеров в области морской транспортировки сжиженного газа, сырой нефти и нефтепродуктов, а также обслуживания и обеспечения морской добычи углеводородов. В числе клиентов компании крупнейшие представители нефтегазовой отрасли: "Газпром", "ЛУКОЙЛ", "НОВАТЭК", Royal Dutch Shell, ExxonMobil, Chevron и другие.

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