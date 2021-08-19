"Финам" рекомендует покупать акции Deutsche Post с прогнозной ценой 80 евро за штуку, что предполагает потенциал роста 37% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Среди представителей отрасли мы рекомендуем обратить внимание на акции Deutsche Post. У компании сильные финансовые показатели: по итогам II квартала текущего года чистая прибыль подскочила в 2,5 раза и достигла 1,29 млрд евро, а квартальная выручка увеличилась на 22,2% - до 19,47 млрд евро. Росту показателей компании способствовал значительный рост рынка электронной коммерции, а также увеличение объемов глобальной торговли после коронакризиса", - отмечают эксперты.

Росту котировок бумаг Deutsche Post будет способствовать цифровая трансформация, которая происходит во всех бизнес-сегментах, полагают в "Финаме". "Компания активно инвестирует в модернизацию и разработку новых информационных технологий с целью повышения производительности и усовершенствования стандартов логистики. Помимо этого, у компании ответственный подход к ведению бизнеса в соответствии с критериями ESG. Ожидается, что к 2030 году доставка будет осуществляться с помощью 80 тыс. электрических транспортных средств, уровень электрификации транспортного парка достигнет 60%, и не менее 30% топливных потребностей в авиационных и магистральных перевозках будет покрываться за счет экологически чистого топлива", - указывают аналитики инвесткомпании.

Deutsche Post - ведущая мировая логистическая и почтовая компания, которая предлагает комплексное портфолио логистических продуктов и решений: внутреннюю и международную доставку грузов, экспресс-доставку, грузоперевозки, а также услуги по электронной коммерции и управлению цепочками поставок.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.