ПСБ рекомендует покупать акции Роснефти с целью 645 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции "Роснефти" с целевой ценой 645 руб. за штуку, говорится в обзоре банка.

"Совет директоров "Роснефти" 20 августа рассмотрит вопрос о рекомендациях по размеру дивидендов по акциям за первое полугодие 2021г, сообщает компания. Также будет принято решение о созыве внеочередного собрания акционеров. С учетом текущей дивидендной политики "Роснефти" (не менее 50% от чистой прибыли по МСФО) мы полагаем, что акционеры могут рассчитывать на неплохие выплаты по итогам I полугодия. Дивиденд за I полугодие 2021г может составить порядка 18 руб./акцию, что дает ориентировочно 3,2% доходности. Мы рекомендуем "покупать" акции "Роснефти" с целью 645 руб. за штуку", - пишут аналитики ПСБ.

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