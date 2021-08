Инвесторам стоит обратить внимание на акции Taiwan Semiconductor и Triterras - BCS Express

Инвесторам стоит обратить внимание на акции тайваньской компании Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. и сингапурской компании Triterras Inc. в текущий момент, считает эксперт BCS Express Валерий Емельянов.

"Акции рынков Гонконга, Тайваня и Сингапура дают возможность сыграть на восстановлении китайских индексов с большим потенциалом и меньшими рисками, чем в самом Китае. Наибольший интерес для российских инвесторов могут представлять бумаги Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. и Triterras Inc. (с поправкой на риски, характерные для молодых компаний). Котировки указанных бумаг сейчас имеют технический потенциал роста более 20%, - пишет Емельянов. - Также на будущее стоит иметь в виду бумаги Melco Resorts & Entertainment и JOYY Inc., которые имеют сильные позиции в своих сегментах (казино и соцсети), но не ранее, чем прояснится ситуация с карантинами и судебными исками".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.