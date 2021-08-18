Акции Home Depot - инвестиции на долгосрочную перспективу - BCS Express

Покупка акций Home Depot Inc. - хорошая инвестиция на долгосрочную перспективу, считает эксперт BCS Express Павел Гаврилов.

"Долгосрочный взгляд на бумаги эмитента умеренно позитивный. На длинной дистанции мы имеем интересную компанию с хорошей дивидендной историей, программой обратного выкупа акций и стабильно растущими финансовыми показателями и высокой рентабельностью. Текущая форвардная годовая дивидендная доходность составляет 2,06%. До конца года прогнозной ценой выступает уровень $330 за штуку, при этом не стоит забывать про риски, - пишет аналитик инвесткомпании. - Спрос на недвижимость, конкурентоспособность, рынок акций США могут снизиться, что может ударить по котировкам бумаг, однако диверсифицированная бизнес-модель компании способна поддержать спрос во многих категориях товаров для вторичного рынка".

Home Depot Inc. - одна из крупнейших в мире торговых сетей по продаже стройматериалов, инструментов и товаров для дома.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.