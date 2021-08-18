BCS Express позитивно оценивает долгосрочные перспективы акций "Белуга Групп", говорится в комментарии инвестиционной компании.

Финансовые результаты "Белуга Групп" по МСФО за первое полугодие 2021 года можно назвать умеренно позитивными, считает эксперт Дмитрий Пучкарев.

Темпы роста чистой выручки замедлились относительно прошлых периодов, но остаются в пределах среднегодовых прогнозных значений в рамках стратегии развития до 2024 года. Замедление темпов роста EBITDA и ухудшение рентабельности связано с ростом SG&A расходов. В частности, отмечает аналитик инвесткомпании, коммерческие затраты выросли на 30% г/г на фоне увеличения маркетинговой активности. Чистая прибыль за I полугодие увеличилась в 2,5 раза г/г, что обусловлено ростом операционной прибыли, а также снижением процентных расходов на 37% г/г.

"Несмотря на неплохие результаты, акции "Белуги" на торгах среды снижались. Такую динамику можно объяснить высокой концентрацией спекулятивного капитала. Отчет мог послужить триггером для "фиксации по факту". В краткосрочной перспективе волатильность может сохраниться, а направление движения будет сильно зависеть от влияния спекулянтов. Долгосрочный взгляд на акции "Белуги" сохраняется позитивным", - пишет Пучкарев в своем комментарии.

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